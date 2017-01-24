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24.01.2017 11:00 Интерактив: Судя по стоимости ОДН, в подвале псковской «хрущевки» находятся СПА-салон и музей Николы Теслы110
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Интерактив: Чиновникам надо разговаривать с народом, а не молчать!
26.01.2017 09:59 ПЛН, Псков
Идет уже 3-й день возмущения по нормативам, установленным жителям Псковской области, и никто из властей не может объяснить, почему в Псковской области самые высокие нормативы ОДН по сравнению с другими городами России.
Идешь разбираться в УК, там говорят: «Это не мы… Это администрация…» Идешь в администрацию - там говорят тоже: «Это не мы, это правительство».
Неужели нет нормальных людей в органах власти, чтобы вышли и сказали всю правду, почему так произошло, и извинились бы!
Надо разговаривать с народом чиновникам, а не молчать!
Иван
Источник: Псковская Лента Новостей
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