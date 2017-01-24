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Интерактив: Без вины виноваты

Мы попали в сложную ситуацию. В 2009 году по договору купли-продажи мы приобрели дачу, недалеко от нашего города Пскова, в садовом товариществе «Факел» Ядровской волости Псковского района. 30 декабря 2009 года мы получили свидетельство о государственной регистрации на землю и свидетельство на жилое строение и баню. Ни в одном из этих документов обременение не зарегистрировано.

До 2012 года мы не знали, что в 60-70 метрах от дома проходит магистральный газопровод под землей, никаких опознавательных знаков не было, установлены они только в 2012 году. Рядом с нашим участком только проходила высоковольтная ЛЭП. А 9 августа 2014 года мы получили от филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Псковское ЛПУМГ уведомление-предупреждение о том, что наш участок со всеми строениями находится в зоне минимальных расстояний от газопровода и подлежит сносу (кроме нас в эту зону попали еще 20 участков).

В настоящее время начаты судебные разбирательства по иску ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» о сносе самовольных построек в охранной зоне.

Попав в такую ситуацию мы задаемся вопросами: Почему наш договор купли-продажи, пройдя все необходимые проверки, был зарегистрирован, выданы государственные документы на собственность участка и дома? Кто должен возместить все наши расходы по приобретению и сносу?

Я знаю, что в других областях такая же ситуация, суд выносит решение в пользу «Газпрома», теперь добрались и до Пскова.

Анна

Источник: Псковская Лента Новостей