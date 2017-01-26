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Интерактив: Нам предстоят еще одни поборы?

При разговоре по телефону с представителем администрации по тарифам сообщили, что, помимо ОДН на горячее и холодное водоснабжения, используемые на мытье полов лестничных клеток, появятся ОДН на канализацию ХВС и ГВС. Сразу ОДН канализации не ввели, чтобы не беспокоить жителей.

Но хотелось бы узнать, на каком основании?

Уборщица практически всю воду использует на мытье полов, и остатки сливает на улицу, а это является безвозвратными стоками, которые не попадают в канализацию. Так на каком основании нам предстоят еще одни поборы на ОДН канализации?

Просьба ПЛН прояснить достоверность информации, чтобы администрация пояснила по данным нормативам ОДН на канализацию, законные ли они, правильно ли проинформировал сотрудник по тарифам?

Также непонятно, на что используется ОДН на ГВС в домах до 1990 года постройки, при наличии централизованного горячего водоснабжения, не видели ни одного крана ГВС для общего пользования, уборщица моет полы холодной водой, но не горячей. Вот и вопрос: на что используется горячая вода на ОДН. В домах годов постройки уже с 2000 такие внутриполивочные краны с горячей воды присутствуют, но в домах, построенных до 1990, есть только на холодную воду. Также хотелось бы пояснений.

Пскович

Источник: Псковская Лента Новостей