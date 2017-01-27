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Интерактив: Чудеса в квитанциях

Что за беспредел устроил расчетный центр? Почему каким-то чудесным образом плата за горячую воду выросла на 226% (в 2,3 раза)? И это в общежитии?! Почему наше общежитие коридорного типа приравняли по нормативам к жилому дому с душевыми, раковинами и унитазами? Почему у нас в декабре норматив был 180 рублей, а в январе стал вдруг 407?

И до расчетного центра еще и не дозвониться никак. Где вообще в наше время справедливость? Проезд дорожает, цены на продукты, одежду растут... Когда же у нас хоть что-то будет снижаться? А то как поднять цены вверх, так это вы быстро, а как поднять заработные платы, то здесь: «Извините, денег нет».

Валентина

Источник: Псковская Лента Новостей