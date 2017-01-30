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Интерактив: Прошу Агапова продемонстрировать, как разместить 223 литра воды на 1 кв. метре

И.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов сообщал, что нормативы были рассчитаны аналоговым методом, что соответствует нормам законодательства, действовавшим до 26 декабря 2016 года. До июня 2017 года регион перейдет на расчетный метод, который позволит уменьшить нормативы в 10 раз. Большинство регионов отменили аналоговый метод и быстро на 26 декабря 2016 года пересчитали по новому методу, успели перед новым годом и прислали собственникам более-менее реальные нормы: 20-35 литров на 1 метр квадратный, а не 223 литра на 1 метр, как в Пскове.

Но на каком основании можно было использовать документ с аналоговым методом, если он отменен на 26.12.2016 г. Почему соседние регионы подчинились новому постановлению правительства от 26.12.2016 г., а Псковская область нет? И при этом Агапов утверждает, что все правильно. Совсем все не правильно, так как нормы приняты уже по недействующему документу.

Просьба к Агапову - продемонстрировать по телевидению, как он сможет разместить 223 литра воды на 1 метр квадратный, а, если взять к примеру площадь 100 метров квадратных, то просьба показать размещение этого объема воды 22300 литров на 100 метрах квадратных, и также эту воду надо еще слить в канализацию. Это физически невозможно сделать и даже это противоречит тем нормам, по аналоговому методу. Доказательств правильного расчета, полностью предоставленного жителям Пскова, нет, где прописаны все ресурсы, все формулы расчета.

На каком основании до июня 2017 года они будут считать, если этот расчет обязаны были сделать еще 26.12.2016 года! Нормативы Псковской области, выписанные в октябре 2016 и далее, которые просто перебиты по дате на 26.12.2016 г., но не пересчитаны на расчетный метод, должны быть признаны недействительными. На основании недействительности нормативов и до появления новых расчетных, плата за ОДН не должна присылаться.

Кроме того волнует вопрос: в Пскове одни управляйки выставили счет за ОДН, другие прислали по общедомовым приборам учета, а некоторые поставили прочерки в ОДН.

Так если никому, то стоит отменить эти нормативы? Если не отменять, то присылать всем, но правильные нормы, не зависящие от неправильных площадей.

ОДН не присылают собственникам Псковского района, в д.Родина, Писковичи и Тямша. Но ведь там живут такие же собственники, но почему им не приходят счета за ОДН? Видимо, жители Пскова имеют такие тарифы, чтобы покрыть все утечки, затраты на ОДН для Псковского района, поэтому и нормативы завышены. Надо же за счет одних покрыть убытки за других.

Очень хотелось бы услышать комментарии администрации Пскова и области.

Собственник

Источник: Псковская Лента Новостей