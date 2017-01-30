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Читателю ПЛН по-прежнему приходит отдельная квитанция за электричество на общедомовые нужды


03.02.2017 21:37 ПЛН, Псков

Понимаю, что тема про ОДН уже набила оскомину, но все же. 

Помимо увеличившегося платежа за ОДН нам по-прежнему приходит отдельная квитанция за электричество на общедомовые нужны. Интересно, во многих домах Пскова такое?

Источник: Псковская Лента Новостей



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