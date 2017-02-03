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Интерактив: Мы не собираемся платить за то, что не используем

Мы, собственники 12-квартирного дома по ул.Парковая, д. 13-а, г. Опочка. В январе, как и все, мы получили квитанцию об оплате электроэнергии. Нас возмутили цифры, они в 4 раза превысили ту сумму, которую мы платим по фактическому потреблению.

Ст. 161 ЖК РФ четко определены только 3 способа управления: 1. Управление домом управляющей организацией; 2. ТСЖ; 3. Непосредственный способ управления. Мы выбрали 2 пункт - ТСЖ. Договора мы не заключали с управляющими компаниями, и никто наш дом не обслуживает. От нашего дома вообще все отмахнулись. За потребление воды и электричества платим по фактическому потреблению.

Согласно части 1 статьи 157 ЖК РФ предусматривается, что оплата за коммунальные услуги должна быть рассчитана, учитывая объем их фактического потребления, зафиксированного согласно показаниям учетных приборов, а если они отсутствуют, с учетом соответствующих нормативов по потреблению коммунальных услуг, утверждение которых проводится государственными органами субъектов РФ, в порядке, определяемом на уровне правительства. Не понятно, за что нам в 4 раза начислено за свет в подъезде, где установлен счетчик. Показания сильно разнятся с тем, что нам выставила компания за январь: 327 рублей 88 копеек, а показания счетчика на 31.01.2017 года -30 кВт х 2.79 = 83 рубля 70 копеек.

С 1 января 2017 года нас заставляют платить за общедомовые нужды по нормативу. О каком нормативе идет речь, если говорить о нашем доме? Приборы учета ресурсов устанавливаются для того, чтобы мы, как собственники, могли четко контролировать их потребление. Только с приходом квитанции в январе нам непонятна цифра в 117 кВт. Откуда она взялась и как наш дом попал под эти нормативы?

Как подчеркнули в пресс-службе ОАО «Псковэнергосбыт», ОДН в части электроснабжения - это не только освещение в подъездах. Электроэнергия, которая расходуется на общедомовые нужды, необходима для работы всего электрического оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме (далее МКД), и объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома. Например, освещение чердачных и подвальных помещений, работа противопожарной автоматики, приподъездного светильного оборудования, лифтов, домофонов, антенных усилителей, насосов для подкачки воды на верхние этажи дома и т.п. Кроме того, технологические потери электрической энергии во внутридомовых сетях также включаются в расходы на общедомовые нужды МКД.

Из всего сказанного нашему дому подходит только лестничный проем. На 2 подъезда 6 лампочек по 60 Вт. Расчет очень прост. Всего остального в нашем доме просто нет. Так о каком домовом счетчике идет речь?

Мы просто вынуждены будем отказаться от 6 лампочек и повесить лампочку «Ильича» с любой квартиры, и это будет намного честнее по отношению к нашим домам .

Мы не собираемся платить за то, что не используем. Объем электричества, который уходит на освещение подъездов, мы будем платить по фактическим показаниям. Управляющим компаниям нужно лучше искать нарушителей. Ну а если не нашли, самим платить за перерасход ресурсов.

Мы, как и все жители Псковской области, не поддерживаем этот закон.

Елена

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в ОАО «Псковэнергосбыт», счетчик, установленный в многоквартирном доме по адресу: ул. Парковая, д. 13-а в Опочке, не является общедомовым коллективным прибором учета электроэнергии, так как учитывает только освещение в подъезде.

«Представители исполнительной власти Псковской области неоднократно заявляли о готовности пересмотреть и изменить нормативы на потребление коммунальных ресурсов уже в феврале этого года. Кроме того, у ТСЖ есть вариант установить коллективный общедомовой прибор учета и производить расчеты за потребленную электроэнергию на основе его показаний», - отметили в организации.

Источник: Псковская Лента Новостей