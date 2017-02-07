За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Недостаточные извинения за ОДН

Нет достаточных извинений от и.о. председателя Госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ за завышенные нормы ОДН, которые рассчитаны аналоговым методом до 26.12.2016. На новом документе от 26.12.2016 перебиты даты, но пересчитывать нормативы по новому методу, похоже, никто не собирался. Соседние области рассчитали, а псковичи так и будут платить за 223 литра холодной воды и 124 литра горячей воды с 1 кв. метра? На собрании, к сожалению, не было продемонстрировано, как можно на 1 метр квадратный слить 347 литров воды и отправить их в канализацию.

И.о. председателя Госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, который извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами, в коротком докладе попытался объяснить основные вопросы новых норм начисления и объявил, что 7 февраля им подписан документ, согласно которому при расчете платы за СОИ не будут учитываться площади чердаков и подвалов. Кроме того, будет выполнен перерасчет за январь.

Но там не только неправильные площади, но и неправильные нормативы. А в чем собственно извинения? Что-то не видно их.

Но даже методом аналог нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга (Распоряжение от 19.10.2016 №119-р) - 36 литров холодной и 22 литра горячей воды, это для зданий 1-5 этажей, а для 6-9 этажей - 55 литров и 34 литра соответственно. Логично, чем больше дом, тем выше тариф, но только в Псковской области дом 5 этажей оказывается потребляет больше воды, чем 9-тиэтажка.

Согласно постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.10.2016 - 27,50 литров холодной и горячей воды соответственно от 1-5 этажей.

Так все-таки как так вышло, что другие регионы потребляют на ОДН меньше воды, чем Псковская область? Связано ли это с тем, что псковичи платят за Псковский район? Связано ли с ошибкой внесения данных в постановления Псковской области и вместо 0,0223 и 0,0124, были внесены цифры 0,223 и 0,124? Кто за это извинится и когда будут обнародованы подсчеты норматива за воду и прочее? Просьба в СМИ разместить формулу подсчета и все остальные значения к формуле.

Кстати, согласно постановлению правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 есть интересное число, которое очень точно описывает ОДН: 0,0903 - расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 человека). Выходит ОДН должно быть всего 90,3 литра на 1 человека в месяц?

Пскович

Источник: Псковская Лента Новостей