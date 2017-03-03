Интерактив: Эту страну не победить!Маргелова 15, 2-й подъезд. С технического этажа, предполагаю работники ООО «Военный городок» (ДУ-13), выносили мусор. Можно конечно сказать: «Возьми совок, веник и убери, подъезд-то твой»...33
03.03.2017 14:55 Жильцы дома на ул. О. Кошевого, 21 призывают МБУ «Жилище» к добросовестному исполнению обязанностей4
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Фотофакт: Позор управляющей компании
23.03.2017 11:31 ПЛН, Псков
В таком состоянии УО «Первый район» продолжает содержать мусорокамеры в МКД даже после судебного заседания, где директор раскаивалась в содеянном.
Татьяна
Источник: Псковская Лента Новостей
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