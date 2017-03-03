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Фотофакт: Позор управляющей компании

В таком состоянии УО «Первый район» продолжает содержать мусорокамеры в МКД даже после судебного заседания, где директор раскаивалась в содеянном.

Татьяна

Источник: Псковская Лента Новостей