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Интерактив: Заставьте поставить счетчики на воду повышающими коэффициентами!

Согласно многим федеральным законам и кодексам по всей России собственников заставляют устанавливать общедомовые приборы учета воды в домах. Очень интенсивно выполняют этот закон горводоканал, тепловые сети. Только вот забыли, что в этих же законах есть речь об обязательной установке индивидуальных приборов учета в квартирах. Все собственники обязаны установить индивидуальные приборы. Но в Псковской области общедомовые счетчики ставят направо и налево, принуждают собственников, но индивидуальные приборы никто не заставляет и не контролирует их установку. Наоборот, власти понизили нормы тем, у кого нет счетчиков в квартире, тем самым поддерживая к еще меньшей экономии. Как применить нормы ОДН, так власти нарисовали космические нормы, а нормы внутриквартирные нарисовали смехотворные.

Особенно смешно и противно слышать тех, кто говорят: вот у меня нет счетчика, живем вдвоем, много воды не льем, все в меру и платим за 10 кубических метров, а вот соседи, их тоже двое, платят по счетчикам всего 5 кубов. И этот человек утверждают, что он переплачивает. Так что мешает этому человеку поставить счетчик в квартире и не переплачивать? А мешает то, что слова «мы не переливаем, все в меру» - это необоснованные слова. Можно так говорить, выливая 15 кубов вместо 10. А тот сосед со счетчиком в ОДН заплатит этот перелив. Так что тот, кто не ставит счетчики в квартирах, явно знает, что их ставить невыгодно и этим все сказано. Логично, если ты не сливаешь 10 кубов, поставь счетчик и плати за те 5, о которых ты говоришь.

Почему не исполняются законы об установке индивидуальных приборов учета в Пскове, очень непонятный вопрос. Единственные индивидуальные приборы учета, которые не имеют обязаловки, это счетчики на газ, если в квартире только газовая плита. А вот на воду все законы гласят обязательный характер установки индивидуальных приборов.

Разница между общедомовыми нуждами, индивидуальными и заниженными нормативами ложится на плечи добросовестных плательщиков. И чем больше нормы сливается, тем больше платят те, у кого счетчики. Пора уже навести порядок, поставить на контроль квартиры без счетчиков и ввести повышающие коэффициенты. Как только это станет невыгодно таким собственникам, они поставят счетчики.

Мария

Источник: Псковская Лента Новостей