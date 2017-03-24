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Интерактив: Патовая ситуация с ОДН
28.03.2017 10:03 ПЛН, Псков
Почему после такого шума по ОДН, СОИ и заверения чиновников о том, что мы будем платить меньше, в марте мне пришел счет за оплату по квартире на 400 рублей больше по сравнению с декабрем 2016 года, январем-2017 и февралем-2017?
В Расчетном центре г.Пскова посылают в управляющую компанию, так как она выставила такие счета. От чего ушли, к тому пришли.
Прямо патовая какая-то ситуация. И никто не может объяснить, почему такой высокий платеж стал в марте!
Иван
Источник: Псковская Лента Новостей
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