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Интерактив: Патовая ситуация с ОДН


28.03.2017 10:03 ПЛН, Псков

Почему после такого шума по ОДН, СОИ и заверения чиновников о том, что мы будем платить меньше, в марте мне пришел счет за оплату по квартире на 400 рублей больше по сравнению с декабрем 2016 года, январем-2017 и февралем-2017?
 
В Расчетном центре г.Пскова посылают в управляющую компанию, так как она выставила такие счета. От чего ушли, к тому пришли.
 
Прямо патовая какая-то ситуация. И никто не может объяснить, почему такой высокий платеж стал в марте!

Иван  

Источник: Псковская Лента Новостей



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