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Интерактив: И опять про ОДН

И опять про ОДН! Тема, наверное, уже всем поднадоела, но деваться некуда. Все понятно: в январе ввели СОИ, в феврале пошумели, так как платежи поднялись, потом отменили, и губернатор высказал свое мнение про глупость чиновника.

Но суммы за март в связи с отменой СОИ пришли больше во много раз, чем в декабре, вот в чем парадокс! В УК ссылаются, что все правильно: сумма поднялась, платите, и точка. Вот сижу я возле окошка дома и думаю: пенсию прибавили на 5,4%, а платежи коммунальные - на 8%.

Где ошибка, не пойму!

Бабушка Катя

Источник: Псковская Лента Новостей