«Магия огня» предлагает псковичам приобрести печное оборудование в два раза дешевле

Издревле русская баня считалась источником бодрости и даже лечебным средством. Пословица «Баня парит, баня правит, баня все поправит» бытует и сейчас. Температура воздуха в русской парной бане колеблется между 45 и 60 градусами, а относительная влажность доходит до 80-100 процентов. Баня закаляет организм, повышает его сопротивляемость к простудным заболеваниям, а также помогает эффективному расслаблению мускулатуры и восстановлению работоспособности.

Хорошую привычку - ходить в баню - поддерживает магазин «Магия огня», который уже много лет находится на стройбазе «На Алмазной». В январе магазин проводит беспрецедентную акцию, предоставляя скидку до 50% на банные и отопительные печи.

С помощью продукции «Магии огня» построить баню или сауну несложно: предлагаемые печи для бань отличаются высокой технологичностью, а печи для сауны выполняют все требования европейских стандартов, с использованием для облицовки экологически чистого природного камня талькохлорита и наполнителя каменки жадеит. «Мы поможем выбрать печи для бань или электрические печи-каменки и профессионально их установить. Однако одного нагревательного оборудования будет недостаточно: требуются аксессуары для бань и саун (это не только деревянные аксессуары, но также термометры, часы и многое другое)», - поясняют в магазине.

В «Магии огня» осуществляется продажа печей различного типа. Специалистами могут быть установлены дровяные банные печи, благодаря которым баня будет выглядеть очень традиционно и уютно или же печи отопительно-варочные, которые идеально подойдут для обогрева дома и кухни. Также здесь можно купить дымоход к печам и каминам и уникальный теплоизоляционный материал Rockwool и Minerit LW Sauna.

Все большую популярность для создания атмосферы домашнего уюта набирают камины. Предлагаемый «Магией огня» ассортимент данной продукции удовлетворит самый взыскательный вкус. Здесь можно купить камин, печь-камин любого вида, который оптимально подходит под разработанный дизайнерский проект дома, включая продукцию известных торговых марок «BELLA ITALIA», «Группа компаний "Мета"», а также всемирно известных производителей дровяных печей и каминов «INVICTA», «Laudel», отличающихся изысканностью дизайна, долговечностью и простотой в эксплуатации. Качественные дымоходы предотвращают неприятности, связанные с загрязнением комнаты, особенно популярны в последнее время легкие, удобные в сборке дымоходы из нержавеющей стали.

Если установка традиционного дровяного невозможна, в торговой точке предлагают приобрести электрокамины, которые не требуют подключения в дымоход.

«Магия огня» также представляет вниманию клиентов разнообразные аксессуары для каминов, которые разнообразят интерьер и сделают его еще более уютным.

«Магия огня»: павильон 17, секция 59, тел.: 79-35-68.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.

Конт. тел.: 79-35-55.

Источник: Псковская Лента Новостей