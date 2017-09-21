Железобетонные изделия от надежного производителя

На сегодняшний день изготовлением железобетонных изделий занимается большое количество компаний. Но как выбрать из них достойную? У кого самые оптимальные предложения на рынке по соотношению цены и качества?

Наверное, этими вопросами задается каждый, кто начинает строить дом, дачу или промышленные объекты. Почему кто-то хвалит одних, а кто-то других? У кого-то цены самые высокие, у кого-то самые низкие...

Одной из представителей организаций, осуществляющих производство и продажу железобетонных изделий на территории Псковской области, является компания «МИСАЛ», которая основана в ноябре 2009 года и на сегодняшний день занимает достаточно высокие позиции на рынке региона. На протяжении длительного времени они производят высококачественные железобетонные изделия, способные устойчиво противостоять агрессивной среде.

Среди постоянных заказчиков компании «МИСАЛ» - предприятия Псковской области, администрации муниципальных образований, а также физические лица.

Компания «МИСАЛ» на сегодняшний день производит широкий спектр такой продукции, как:

бетонные кольца для колодца диаметром 1 м;

бетонные кольца для канализации диаметром 1,5 м;

бетонные крышки и днища для колец;

блоки ФБС и пр.

В 2015 г. МИСАЛ совместно с «Гильдей колодезников» запустил в продажу бетонные кольца с печатями ШМК (школа мастеров колодезников) – это кольца специально изготовленные для питьевых колодцев. Формы смазываются воском или чистым органическим маслом.

Одним из преимуществ компании «МИСАЛ» является сотрудничество с крупными заводами ЖБИ, в процессе которого осуществляется обмен необходимым опытом, позволяющим повышать качество продукции без завышения цен (что на сегодняшний день актуально для заказчика).

В 2016 году компания совместно с «Новополоцкжелезобетон» запустила в продажу опоры ЛЭП (линии электоропередач).

«Неоспоримое преимущество заключается в том, что при строительстве различных объектов мы используем продукцию только собственного изготовления. Гарантия нашего успеха – это постоянный контроль качества на каждом этапе как производства, так и самого строительства», - отмечают в компании.

В числе успешно сданных объектов следует особо отметить колодец, глубина которого составляет 26 метров. При этом нагрузка на нижнее кольцо достигает 15 тонн. Это еще одно свидетельство надежности производимой продукции. Возведение подобных объектов требует идеальной геометрии железобетонных колец и их полной герметичности. Высокие эксплуатационные показатели изделий достигаются в результате применения в процессе производства только высокопрочных марок бетона классов от В10 до В45.

Кроме железобетонных изделий компания «МИСАЛ» предлагает клиенту большой выбор комплектующих для канализации, дренажа и колодцев:

цемент;

трубы канализационные;

трубы дренажные;

люки разной прочности;

домики для колодцев;

речная галька, шунгит и т.д

Компания «МИСАЛ» в условиях сегодняшнего рынка всегда сохраняет индивидуальный подход к клиенту и оптимальные низкие цены.

Ознакомиться с полным перечнем продукции и услуг, предлагаемых компанией «МИСАЛ», можно на официальном сайте http://misalpskov.ru/ или в группе «Вконтакте» https://vk.com/kolodecpskov.

Получить более подробную информацию вы также можете, посетив строительную базу «МИСАЛ» по адресу: на ул. Генерала Маргелова, д.51 с 08.00 до 17.00 (кроме воскресенья) или по контактным телефонам 607-647, 8-921-703-76-47.