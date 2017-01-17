Александр Кузнецов: Мы должны привести платеж за ОДН к фактическому потреблению

Платежи за общедомовые нужды должны соотноситься с фактическим потреблением коммунальных услуг тем или иным домом. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

«Когда на помывку подъезда приходится 200 литров на 1 квадратный метр - это парадокс, с которым нужно бороться. Хочу поблагодарить правительство и министерство строительства, которые эту проблему не стали замалчивать. Сейчас идет капитальный разбор этих общедомовых нужд, чтобы уйти от парадоксальных цифр», - пояснил он.

«Мы не говорим о том, что платеж должен быть больше или меньше. Платеж должен быть ровно такой, сколько тот или иной дом потребляет. Наша общая задача - привести платеж в соответствие с фактическим потреблением», - заключил замгубернатора.

Напомним, что с 1 января 2017 года псковичи будут оплачивать общедомовые нужды по новым правилам. В соответствии с федеральным законом №79 были внесены изменения в Жилищный кодекс и ряд других нормативных актов, согласно которым общедомовые нужды вошли в жилищную услугу.

Первый платеж за ОДН в этом году в Псковской области будет начислен по новым нормативам даже при наличии в многоквартирном доме общедомовых счетчиков на энергоресурсы. Об этом в ходе пресс-конференции 17 января сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Источник: Псковская Лента Новостей