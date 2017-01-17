Управляющие компании будут расхлебывать непродуманные реформы - Андрей Тарасов о новых правилах начисления ОДН

С введением новых правил начисления оплаты потребленных на общедомовые нужды энергоресурсов управляющие компании вынуждены будут «расхлебывать непродуманные реформы». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов.

Он считает, что данная реформа должна была идти иначе: нужно было разработать такие строительные нормы, при которых все новые дома возводились бы с приборами учета в местах, доступных до контроля. Такие же требования, по мнению эксперта, нужно предъявлять при проведении капитальных ремонтов.

«Вместо того, чтобы создать такие строительные нормы и правила, они пошли по другому пути. И теперь управляющие компании будут расхлебывать непродуманные реформы. Вся эта глупость как началась, так и будет продолжаться. Проблемы переводятся с больной головы на здоровую», - сказал эксперт.

Андрей Тарасов прогнозирует, что часть управляющих компаний будет уходить с рынка из-за убытков, директора будут создавать новые организации, «начнется чехарда».

«Сначала с этими общедомовыми нуждами создали нервотрепку людям, пытаясь их поссорить. Теперь стравили людей и управляющие компании. Все это очень плохо», - заключил он.

Напомним, что с 2017 года плату за общедомовые нужды потребители будут перечислять непосредственно управляющей компании, а не ресурсоснабжающей организации, как это было раньше. Если до 2017 года ОДН входили в состав коммунальных услуг, то со вступлением в силу нового федерального закона эта графа будет отражаться в жилищных услугах наравне с ремонтом и содержанием жилого помещения.

Первый платеж за ОДН в этом году в Псковской области будет начислен по новым нормативам даже при наличии в многоквартирном доме общедомовых счетчиков на энергоресурсы.



Источник: Псковская Лента Новостей