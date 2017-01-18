Плата за ОДН не увеличится со вступлением новых норм, уверен Дмитрий Быстров

Плата собственников за ресурсы, направленные на общедомовые нужды, не увеличится со вступлением в силу новых норм. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

По мнению эксперта, ранее управляющие компании не были заинтересованы в том, чтобы разобраться, почему общедомовое потребление воды или электроэнергии слишком большое. «Они не разбирались в количестве резиновых квартир в доме, утечках во внутридомовых сетях и так далее, хотя это ответственность управляющих компаний. Новая система введена как раз для того, чтобы потребитель не платил за то, за что он не должен платить. Об этом давно говорили, к этому долго шли и, наконец, этот порядок появился», - отметил он.

Дмитрий Быстров глубоко убежден в том, что платежи за ОДН со вступлением в силу новых правил не увеличатся. «Будет норматив для каждого жилища, собственники будут платить только за часть выпадающий дельты, которая направляется на регламентные процедуры. А все потери, которые идут сверх, будет оплачивать управляющая компания. Прибор учета нужен, чтобы понять, сколько ресурса потребилось собственниками на прямые нужды и потом высчитать, сколько из них составляет ОДН. Для этого теперь будет использоваться норматив», - заключил он.

Напомним, что с 2017 года плату за общедомовые нужды потребители будут перечислять непосредственно управляющей компании, а не ресурсоснабжающей организации, как это было раньше. Если до 2017 года ОДН входили в состав коммунальных услуг, то со вступлением в силу нового федерального закона эта графа будет отражаться в жилищных услугах наравне с ремонтом и содержанием жилого помещения.

Первый платеж за ОДН в этом году в Псковской области будет начислен по новым нормативам даже при наличии в многоквартирном доме общедомовых счетчиков на энергоресурсы.

Источник: Псковская Лента Новостей