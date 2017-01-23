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В управляющих компаниях Псковского района не хватает дворников, выяснила прокуратура


24.01.2017 09:20 ПЛН, Псков

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства управляющими компаниями района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона,  в ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства, предусматривающим обязанность организаций по обслуживанию жилищного фонда своевременно производить работы по очистки кровель жилых домов от наледей и сосулек, пешеходных дорожек многоквартирных домов от наледи и снега, штат дворников в управляющих компаниях, осуществляющих свою деятельность на территории Псковского района, не укомплектован в полном объеме. На балансе управляющих компаний отсутствует специализированная техника для уборки территорий.

Вместе с тем, согласно прогнозу погоды в январе – феврале 2017 года на территории района прогнозируется перепад температур от 0С до -10С, а также выпадение осадков в виде снега, в результате чего вероятно образование на кровлях и тротуарах наледи.

При таких обстоятельствах имеются основания полагать, что ненадлежащее исполнение управляющими компаниями Псковского района требований закона может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью гражданам, а также повреждение их имущества.

В этой связи прокурором района трем руководителям управляющих компаний Псковского района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Реальное исполнение требований федерального законодательства находится на контроле в прокуратуре района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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