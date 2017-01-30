ОДН: Что это было? То ли еще будет?

Обновленные квитанции управляющих компаний, в которых теперь отражены общедомовые нужды, возмутили псковичей, пожалуй, не меньше, чем пару лет назад закон о капремонте. Но если о последнем собственники квартир в многоэтажках узнали заблаговременно и довольно четко представляли суммы, которые им придется тратить на новые взносы, то платежи за ОДН по новой системе стали почти для всех неприятным сюрпризом.

В пятничном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков заявил, что возмущен цифрами в квитанциях так же, как и большинство псковичей. Он пообещал, что ситуация с новыми платежами будет решена профильными ведомствами в течение недели. Парадоксальными новые нормативы считает и другой замгубернатора Александр Кузнецов, как раз курирующий сферу ЖКХ. Чиновник признал, что до того, как были введены новые правила начисления платы за ОДН, соответствующей информационной работы с жителями многоквартирных домов ни чиновники, ни коммунальщики не провели.

Надо отметить, что и проведение соответствующей разъяснительной работы вряд ли сняло бы жилищно-коммунальное напряжение, так как цифры, появившиеся в квитанциях управляющих компаний, зачастую просто не поддаются логике. За неделю в редакцию Псковской Ленты Новостей поступило немало жалоб и фотографий с платежками, в которых плата за общедомовые воду и электричество увеличилась на сумму от 300 до 1000 рублей.

Так, например, житель «двушки» в Военном городке (Кресты, управляющая компания ООО «Сервис») должен отдать за ОДН 485 рублей, из них за холодную воду - 48,85 рублей (2,03 кубометра), за горячую - 154,43 (1,13 кубометра), а за электроэнергию - 281,77 рублей (70,8 кВт).

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В «таунхаусе» на ул. Лесной, 6 та же управляющая компания начислила собственнику 765,53 рубля на общедомовые нужды. При этом в доме даже нет как таковых подъездов, а жители недоумевают, где у них может «нагореть» 194 кВт электроэнергии, за которые они теперь должны отдать 581,18 рублей.

В трехкомнатной квартире на Рижском, 31 (управляющая компания - ООО «ТЭЗиИС») плата за электричество с пометкой СОИ (содержание общего имущества) составила 521,73 рубля, холодную воду - 19,43 рубля, горячую - 131,24 рубль.

ООО УО «Восьмой район» также прислал собственникам с ул. Юности, 1 «странные» квитанции с СОИ на электроэнергию в 484 рубля.

Часть псковских «управляек» почему-то не включила новые строки в свои квитанции, а некоторые включили, но поставили в них пропуски. Такие платежки получили, например, жители ул. Технической, 8 (УО «Запсковье») и общежития по ул. Инженерной, 18 (ООО «УО 14 район»). Почему в данных квитанциях не начислена плата за ОДН по нормативам и не придется ли в следующем месяце собственникам платить вдвое больше, пока непонятно.

Открытым также остается вопрос, почему собственники квартир в домах, оборудованных всеми необходимыми приборами учета, должны платить за общедомовые нужды не по счетчикам, а по нормативу.

За последние две недели мы слышали от чиновников немало объяснений, почему так произошло. Основной причиной изначально считалось применение аналогового метода при определении нормативов. То есть цифры, по которым рассчитывают ОДН, были взяты из средних показателей потребления домов за последние 3-5 лет, включая протечки, несанкционированные подключения и так далее. Согласно вступившим в конце декабря нормам, аналоговый метод до июня 2017 года должен быть заменен на расчетный, более справедливый. В Псковской области, как пообещал вице-губернатор, это будет сделано раньше, что уменьшит цифры в квитанциях в десятки раз.

По последним данным, представленным и.о. руководителя Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андреем Агаповым 30 января, в полученных псковичами квитанциях обнаружились «проблемы с площадями». «Мы разработали нормативы, но расчетные центры управляющих компаний их применили, используя не ту площадь. Мы планируем добавить в утвержденный приказ с нормативами расшифровку по применению площади. После этого будет выполнен перерасчет», - пояснил он.

Нормативы на сегодняшний день остаются прежними, но совещания в администрации области проходят в режиме нон-стоп, уверяют чиновники. Отвечая на один из самых популярных вопросов, нужно ли оплачивать квитанции с непонятными цифрами, Андрей Агапов ответил: «Оплачивать, я думаю, надо». Но пообещал, что собственники, которые «переплатят» за ОДН и СОИ по вине расчетных центров управляющих компаний, получат перерасчет.

А узнать самую актуальную информацию о новых платежах и пообщаться с самим «виновником торжества» Андреем Агаповым псковичи смогут уже сегодня с 13.08 до 14.00 в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Илона Васильева

Источник: Псковская Лента Новостей