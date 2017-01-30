Некоторые псковские «управляйки» заявили о том, что им сложно будет уложиться даже в завышенные нормативы ОДН

Некоторые псковские управляющие компании заявили о том, что им сложно будет уложиться даже в завышенные нормативы на содержание общедомового имущества. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Чиновник пояснил, что на сегодняшний день в Псковской области действуют нормативы, утвержденные профильным госкомитетом на 1 ноября 2016 года и рассчитаны по аналоговому методу, то есть «усредненному» по региону. Изменения в федеральном законодательстве, которые предусматривает разработку нормативов по расчетному методу, вступили в силу лишь 26 декабря 2016 года и должны быть исполнены в субъектах до 1 июня 2017 года.

И.о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ напомнил, что суть реформы заключалась как раз в том, чтобы отсечь излишнее потребление. Разница между фактическими показаниями приборов учета и нормативным потреблением теперь должна лечь на плечи управляющих компаний.

Андрей Агапов признал, что перерасчет норматива позволит снизить платежи в квитанциях псковичей до 10 раз. Но, по его словам, «управляйки» не выиграли от больших нормативов, которые применяются сейчас. «Те управляющие компании, которые относятся к своим обязанностям по содержанию общедомового имущества как положено, говорят, что и в этот норматив в 200 литров на квадратный метр им будет тяжело уложиться», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей