ОДН: Что это было? То ли еще будет?Обновленные квитанции управляющих компаний, в которых теперь отражены общедомовые нужды, возмутили псковичей, пожалуй, не меньше, чем пару лет назад закон о капремонте. Но если о последнем...27
Некоторые псковские «управляйки» заявили о том, что им сложно будет уложиться даже в завышенные нормативы ОДН
Некоторые псковские управляющие компании заявили о том, что им сложно будет уложиться даже в завышенные нормативы на содержание общедомового имущества. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.
Чиновник пояснил, что на сегодняшний день в Псковской области действуют нормативы, утвержденные профильным госкомитетом на 1 ноября 2016 года и рассчитаны по аналоговому методу, то есть «усредненному» по региону. Изменения в федеральном законодательстве, которые предусматривает разработку нормативов по расчетному методу, вступили в силу лишь 26 декабря 2016 года и должны быть исполнены в субъектах до 1 июня 2017 года.
И.о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ напомнил, что суть реформы заключалась как раз в том, чтобы отсечь излишнее потребление. Разница между фактическими показаниями приборов учета и нормативным потреблением теперь должна лечь на плечи управляющих компаний.
Андрей Агапов признал, что перерасчет норматива позволит снизить платежи в квитанциях псковичей до 10 раз. Но, по его словам, «управляйки» не выиграли от больших нормативов, которые применяются сейчас. «Те управляющие компании, которые относятся к своим обязанностям по содержанию общедомового имущества как положено, говорят, что и в этот норматив в 200 литров на квадратный метр им будет тяжело уложиться», - сказал он.
Источник: Псковская Лента Новостей
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