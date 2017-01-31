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В Псковской области чердаки и подвалы исключат из общедомовой площади при расчете нормативов на ОДН


31.01.2017 13:48 ПЛН, Псков

В Псковской области чердаки и подвалы исключат из общедомовой площади при расчете нормативов на ОДН. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Отвечая на вопросы о значительных суммах в обновленных квитанциях от управляющих компаний, прежде всего, на общедомовое электричество, чиновник отметил, что в соответствующий приказ комитета будут внесены изменения, в которых будут уточнены площади, по которым нужно рассчитывать плату за ОДН. Суммы за электроэнергию с учетом новых площадей уменьшатся в 2-3 раза, заверил он. Изменения вступят в силу уже в феврале.

Андрей Агапов добавил, что будет произведен перерасчет для тех, у кого в январской квитанции общедомовые нужды насчитывались по общим площадям дома, включая чердаки и подвалы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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