ОДН: Что это было? То ли еще будет?Обновленные квитанции управляющих компаний, в которых теперь отражены общедомовые нужды, возмутили псковичей, пожалуй, не меньше, чем пару лет назад закон о капремонте. Но если о последнем...36
В Псковской области чердаки и подвалы исключат из общедомовой площади при расчете нормативов на ОДН
В Псковской области чердаки и подвалы исключат из общедомовой площади при расчете нормативов на ОДН. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.
Отвечая на вопросы о значительных суммах в обновленных квитанциях от управляющих компаний, прежде всего, на общедомовое электричество, чиновник отметил, что в соответствующий приказ комитета будут внесены изменения, в которых будут уточнены площади, по которым нужно рассчитывать плату за ОДН. Суммы за электроэнергию с учетом новых площадей уменьшатся в 2-3 раза, заверил он. Изменения вступят в силу уже в феврале.
Андрей Агапов добавил, что будет произведен перерасчет для тех, у кого в январской квитанции общедомовые нужды насчитывались по общим площадям дома, включая чердаки и подвалы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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