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Андрей Агапов прогнозирует удивление жителей муниципалитетов Псковской области, которые получат первые квитанции за ОДН в феврале


31.01.2017 14:30 ПЛН, Псков

Пока новые квитанции с графами на содержание общедомовое имущество получили только жители Пскова, в остальных муниципалитетах региона распространять соответствующие платежки начнут в феврале. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

«Для них это будет удивление, так как в ряде муниципалитетов вообще не платили за ОДН, им не выставлялись данные платежи, а теперь придут квитанции со строками СОИ», - отметил он.

Андрей Агапов рассказал, что новый порядок начисление платы за общедомовые нужды ему приходится разъяснять и своей семье, родителям, «бабульке преклонного возраста, которая спрашивает: "Андрей, почему так получилось?"».

Подобная ситуация, когда произошел значительный рост сумм в квитанциях, возникла не только в Псковской области, добавил чиновник.

Источник: Псковская Лента Новостей



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