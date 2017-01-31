ОДН: Что это было? То ли еще будет?Обновленные квитанции управляющих компаний, в которых теперь отражены общедомовые нужды, возмутили псковичей, пожалуй, не меньше, чем пару лет назад закон о капремонте. Но если о последнем...36
Ошибок в расчетах нормативов на ОДН в Псковской области не выявлено
Ошибок в расчетах нормативов на содержание общедомового имущества многоквартирных домов в Псковской области не выявлено. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, отвечая на вопрос радиослушателя.
«На сегодняшний день расчеты выполнены в соответствии с действующим законодательством. Ошибок в них не выявлено», - заявил он, пояснив, что все расчеты были проанализированы в том числе представителями общественных организаций.
Ранее чиновник пояснил, что выявлены случаи, когда при выставлении платежей расчетные центры управляющих компаний применяли не те площади многоквартирных домов, из-за чего суммы в квитанциях были завышены в 2-3 раза. В таких случаях будет произведен перерасчет. Что касается самих нормативов, то они были рассчитаны аналоговым методом, что соответствует нормам законодательства, действовавшим до 26 декабря 2016 года. До июня 2017 года регион перейдет на расчетный метод, который позволит уменьшить нормативы в 10 раз.
Источник: Псковская Лента Новостей
- Ошибок в расчетах нормативов на ОДН в Псковской области не выявлено
- В Псковской области чердаки и подвалы исключат из общедомовой площади при расчете нормативов на ОДН
- Некоторые псковские «управляйки» заявили о том, что им сложно будет уложиться даже в завышенные нормативы ОДН
- ОДН: Что это было? То ли еще будет?
- Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках
- Александр Кузнецов: Разработчику норматива по ОДН не заплатят, пока не проверят расчеты
- Псковские власти готовят нормативно-правовой акт, позволяющий оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года
- «Что это было вообще?» - депутаты задали вопросы про ОДН председателю комитета по ЖКХ
- Интерактив: В чем прозрачность расчетов ОДН?
- В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернатор
- Интерактив: Судя по стоимости ОДН, в подвале псковской «хрущевки» находятся СПА-салон и музей Николы Теслы
- Плата за ОДН не увеличится со вступлением новых норм, уверен Дмитрий Быстров
- Управляющие компании будут расхлебывать непродуманные реформы - Андрей Тарасов о новых правилах начисления ОДН
- Александр Кузнецов: Мы должны привести платеж за ОДН к фактическому потреблению
- Наполним бассейны ОДН
- Псковичам придут две квитанции за ОДН в январе
- Первый платеж за ОДН в 2017 году в Псковской области будет начислен по нормативу
- Псковичи будут платить за ОДН по-новому
- Графа ОДН исчезнет из квитанций граждан в 2017 году