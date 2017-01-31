www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Месяц скидок и выгодных предложений Наполним бассейны ОДН Сервис ответов на вопросы ТОП-5 застройщиков Псковской области Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? Как купить квартиру студенту Что делать, если нотариус - мошенник? Скважинные насосы по выгодной цене «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Месяц скидок и выгодных предложений Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? ТОП-5 застройщиков Псковской области Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Как купить квартиру студенту
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Ошибок в расчетах нормативов на ОДН в Псковской области не выявлено


31.01.2017 14:19 ПЛН, Псков

Ошибок в расчетах нормативов на содержание общедомового имущества многоквартирных домов в Псковской области не выявлено. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, отвечая на вопрос радиослушателя.

«На сегодняшний день расчеты выполнены в соответствии с действующим законодательством. Ошибок в них не выявлено», - заявил он, пояснив, что все расчеты были проанализированы в том числе представителями общественных организаций.

Ранее чиновник пояснил, что выявлены случаи, когда при выставлении платежей расчетные центры управляющих компаний применяли не те площади многоквартирных домов, из-за чего суммы в квитанциях были завышены в 2-3 раза. В таких случаях будет произведен перерасчет. Что касается самих нормативов, то они были рассчитаны аналоговым методом, что соответствует нормам законодательства, действовавшим до 26 декабря 2016 года. До июня 2017 года регион перейдет на расчетный метод, который позволит уменьшить нормативы в 10 раз.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 15 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
ОДН по-новому

 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?