Ошибок в расчетах нормативов на ОДН в Псковской области не выявлено

Ошибок в расчетах нормативов на содержание общедомового имущества многоквартирных домов в Псковской области не выявлено. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, отвечая на вопрос радиослушателя.

«На сегодняшний день расчеты выполнены в соответствии с действующим законодательством. Ошибок в них не выявлено», - заявил он, пояснив, что все расчеты были проанализированы в том числе представителями общественных организаций.

Ранее чиновник пояснил, что выявлены случаи, когда при выставлении платежей расчетные центры управляющих компаний применяли не те площади многоквартирных домов, из-за чего суммы в квитанциях были завышены в 2-3 раза. В таких случаях будет произведен перерасчет. Что касается самих нормативов, то они были рассчитаны аналоговым методом, что соответствует нормам законодательства, действовавшим до 26 декабря 2016 года. До июня 2017 года регион перейдет на расчетный метод, который позволит уменьшить нормативы в 10 раз.

Источник: Псковская Лента Новостей