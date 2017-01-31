Дом на Октябрьском проспекте в Пскове остался без тепла

Дом на Октябрьском проспекте, 15 в Пскове остался без тепла. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 21.30 в ведомство поступила информация об утечке теплоносителя в цокольном этаже здания в магазине «Продукты». Причиной утечки стал износ трубопровода.

Как пояснили в ведомстве, социально значимых объектов в доме нет, работы по устранению аварии назначены на сегодняшнее утро.

Источник: Псковская Лента Новостей