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Псковская прокуратура обратит особое внимание на ОДН
В текущем году органы прокуратуры Псковской области обратят особое внимание на начисление платы за содержание общедомового имущества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии по итогам года сообщил прокурор региона Сергей Белов. По его словам, с начала года в ведомство по данной проблеме поступило большое количество жалоб и обращений.
Прокурор отметил, что в 2016 году в прокуратуру поступало большое количество обращений по жилищно-коммунальной тематике. Почти во всех заявлениях жители региона указывали на непрозрачность деятельности ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
Кроме того, в текущем году прокуроры продолжат контролировать капитальный ремонт многоквартирных домов Псковской области и исполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Источник: Псковская Лента Новостей
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