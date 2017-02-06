Ситуация с ОДН должна быть полностью разрешена до апреля - Андрей Турчак

Ситуация с ОДН в Псковской области должна быть полностью разрешена до апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие сроки на заседании администрации 7 февраля обозначил губернатор Андрей Турчак.

Доклад об урегулировании возникшей проблемы начал представлять и.о. руководителя Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, однако слово было передано вице-губернатору Александру Кузнецову. «Если сказать кратко, то мы, соблюдая федеральные регламенты, выполнили требования Минстроя и к обозначенной дате, привлекая специализированную организацию, разработали нормативы. Сразу скажу, что, посмотрев на нормативы, мы видим их неадекватность», - отметил он, рассказав о сути аналогового и расчетного методов.

«Когда расчет был сделан, вы наложили его на среднестатистическую квартиру и семью? Вы видели, что цифры выходят за рамки разумного?» - поинтересовался губернатор. Александр Кузнецов отметил, что рост составил 20-30 рублей, а значительный рост по электроэнергии связан в том числе и деятельностью управляющих компаний, которые неверно трактуют нормативы. «Мне кажется, что это не волнует наших граждан, виноваты Агапов и Кузнецов. Прежде чем какую-то новацию, которую Чибис (замминистра) внутри Садового кольца придумал, нужно примерить, что получится в регионе, собрать "управляйки", провести ликбез, а где-то и воспитательную работу, и тогда уже стартовать с этим. Вы начинаете стрелки переводить на Минстрой. Но не получится!» - сказал Андрей Турчак.

«Мы ответственности с себя не снимаем», - отметил Александр Кузнецов, заверив, что уже в феврале подход к применению нормативов будет более справедливым. Также он пообещал, что псковичи увидят в своих квитанциях перерасчет.

Обсуждать такие важные нововведения в том числе с городскими властями, местными депутатами и старшими по домам призвал глава Пскова Иван Цецерский.

Свое видение проблемы представил член Общественной палаты, председатель Общественного совета при Госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Он обратил внимание на необходимость провести в многоквартирных домах общие собрания для урегулирования ситуации. На эту работу, по его словам, уйдет не менее месяца.

Андрей Турчак поручил полностью решить проблему до конца марта.

Источник: Псковская Лента Новостей