Псковская антимонопольная служба разбирается в «хитросплетениях» нормативов на ОДН

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области продолжают поступать жалобы на «невероятные» суммы, которые указаны в квитанциях юридических и физических лиц по строке начисления ОДН (общедомовые нужды) за январь 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«В настоящее время ведется серьезная работа по проверке нормативно-правового акта - приказа Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 31.10.2016 № 123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды», на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства», - отметила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

«Проводя анализ приказа, разбираясь в хитросплетениях нормативов потребления коммунальных услуг, мы обратили внимание на то, что столь ненавистные населению "нормативы потребления коммунальных услуг" были разработаны в рамках исполнения Государственного контракта закрытым акционерным обществом "Центром муниципальной экономики и права". Цена контракта составила 3 млн рублей бюджетных средств. Возможно, на этом этапе были допущены роковые ошибки, будем разбираться», - добавила она.

Источник: Псковская Лента Новостей