www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Что делать, если нотариус - мошенник? Наполним бассейны ОДН Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Как и когда приватизировать квартиру? Как купить квартиру студенту С надеждой на административную магию Скидки «На Алмазной» Сроки поверки индивидуальных приборов учета «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Зачем рынку риэлтор? Сервис ответов на вопросы Зачем рынку риэлтор? Скидки «На Алмазной» Сервис ответов на вопросы Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Сроки поверки индивидуальных приборов учета
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах за ОДН


17.02.2017 18:35 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ подготовил проект приказа, согласно которому в регионе изменится метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) с аналогового на расчетный, а платежи граждан за ОДН сократятся в несколько раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«На следующей неделе совместно с Общественным советом при Госкомитете мы проведем широкое обсуждение проекта приказа. Жители области также могут направить в наш адрес свои предложения и дополнения. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте Госкомитета», — сказал и.о председателя Госкомитета Андрей Агапов.

Он также добавил, что в январские счета за ОДН будут перерасчитаны по нормативам декабря прошлого года.

Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны Губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничей глупостью» и поручил руководству Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.

С проектом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 16 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
ОДН по-новому

 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?