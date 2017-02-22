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Приказ о нормативах ОДН в Псковской области отменят, плата за январь и февраль 2017 года будет на уровне декабря


22.02.2017 12:28 ПЛН, Псков

Приказ о нормативах ОДН в Псковской области, опротестованный прокуратурой, будет отменен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания общественного совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщил и.о. руководителя комитета Андрей Агапов.

Он отметил, что на сегодняшний день принято решение об отмене опротестованного прокуратурой приказа. Все расчеты за январь и февраль по ОДН будут сделаны на уровне декабря 2016 года. «У тех, кому до 2017 года плата за ОДН не начислялась, она начисляться и не будет. Где плата начислялась и раньше, расчет будет идти по фактическому потреблению до вступления в силу нового приказа», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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