Приказ о нормативах ОДН в Псковской области отменят, плата за январь и февраль 2017 года будет на уровне декабря

Приказ о нормативах ОДН в Псковской области, опротестованный прокуратурой, будет отменен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания общественного совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщил и.о. руководителя комитета Андрей Агапов.

Он отметил, что на сегодняшний день принято решение об отмене опротестованного прокуратурой приказа. Все расчеты за январь и февраль по ОДН будут сделаны на уровне декабря 2016 года. «У тех, кому до 2017 года плата за ОДН не начислялась, она начисляться и не будет. Где плата начислялась и раньше, расчет будет идти по фактическому потреблению до вступления в силу нового приказа», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей