Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью»Губернатор Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания администрации региона. Предваряя доклад и...88
Людей доводят до «белого каления» - жительница дома на Сиреневом бульваре об ОДН
Жительница многоквартирного дома с открытой системой теплоснабжения по ул. Сиреневый бульвар в Пскове возмущена ситуацией, которая возникла с нормативами на общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос по домам такого типа был поднят в ходе заседания общественного совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на котором обсуждается проект приказа «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Псковичка рассказала, что живет в квартире одна и за 4 месяца тратит меньше воды, чем за один месяц ей насчитали на ОДН. Похожая ситуация и с электроснабжением. Даже по пересчитанным нормативам она будет платить за 17 кВт в месяц - «за одну лампочку в подъезде», в то время как во всей квартире с электроприборами у нее расходуется 55 кВт. Поставить общедомовые приборы учета в такие дома возможности нет. «Людей доводят до белого каления! Мы строили, украшали этот город, а теперь оказались в таком положении», - возмутилась женщина.
Она отметила, что не нашла в новом проекте приказа типа домов с открытой системой теплоснабжения и предложила внести соответствующий пункт в обсуждаемый документ.
Председатель общественного совета Алексей Кириллов согласился с тем, что вопрос поставлен правильно, но отметил, что, по его мнению, управляющая компания, которая обслуживает такие дома на Сиреневом бульваре, вообще неправомерно начисляет плату за горячую воду на ОДН.
Источник: Псковская Лента Новостей
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