Юлия Колпинская: Я не могу объяснить островичам, почему они должны платить по 170 рублей за одну лампочку

Заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская сомневается в том, что исходные данные из муниципалитетов для расчета нормативов на ОДН в Псковской области были предоставлены корректно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она сообщила в ходе общественного обсуждения проекта приказа Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Юлия Колпинская пояснила, что в Островском районе суммы в квитанциях значительно повышаются с введением нормативов у жителей 2-3-4-этажных домов. «Если по холодной воде нормативы еще можно принять, то, что касается электроэнергии, они явно завышены. Когда в 3-этажном доме в подъезде горит одна лампочка, нет ни лифтов, ни насосов в подвалах, но собственники должны платить по 150-170 рублей в месяц, я не могу этого объяснить», - сказала она.

Кроме того, заместитель главы администрации Островского района отметила, что в муниципалитете значительно увеличились тарифы на горячую воду - примерно на 50 рублей за кубометр, что бьет по карману местных жителей. Квитанции за отопление в некоторых двухэтажных домах достигает 7 тысяч рублей с квартиры из-за очень высоких тарифов, утвержденных профильным комитетом в регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей