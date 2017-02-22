Ввести в новый приказ по ОДН категорию энергоэффективных домов предложил Алексей Кириллов

Ввести в проект нового приказа «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» еще одну категорию домов предложил председатель общественного совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кириллов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе общественного обсуждения нового документа.

«Мы обратили внимание на то, что в приказе нет групп домов, которые используют энергоэффективные технологии. Мне кажется, такие дома в современном мире нужно учитывать», - сказал он, пояснив, что на сегодняшний день у домов должны быть энергетические паспорта.

Отметим, что в новом проекте приказа нормативы на общедомовое электричество остались прежними, так как они изначально были определены расчетным методом.

Источник: Псковская Лента Новостей