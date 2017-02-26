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Около 850 млн рублей задолжали за газ предприятия коммунально-бытового комплекса в Псковской области
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников - потребителей природного газа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, общая сумма задолженности за потребленный газ предприятий коммунально-бытового комплекса в Псковской области на 1 февраля 2017 года составила около 850 млн рублей.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 февраля
|
Наименование
|
ИНН
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МУП «ПАЛКИНСКАЯ ПМК»
|
6014002810
|
2 314 375,70
|
289 929,09
|
МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА
|
6018000683
|
20 310 906,53
|
20 310 906,53
|
ООО «РайКомХоз»
|
6037003591
|
19 829 966,24
|
19 829 966,24
|
МП ПСКОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
|
6037006747
|
41 976 312,34
|
35 476 376,50
|
МП Г. ПСКОВА «ПТС»
|
6027044260
|
444 974 640,65
|
276 483 762,76
|
МП «ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»
|
6015006790
|
600 747,18
|
0
|
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
|
6025006630
|
110 053 075,90
|
40 683 698,18
|
МУП «ИСКРА»
|
6011000606
|
13 860 415,56
|
8 902 687,13
|
МУП «ЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ»
|
6008002667
|
2 498 160,00
|
534 999,98
|
МУП «НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»
|
6009006223
|
14 032 979,22
|
8 079 853,78
|
БЕЖАНИЦКОЕ МП «ЖИЛКОММУНСЕРВИС»
|
6001003005
|
549 047,67
|
0
|
МУП «РАЙЭНЕРГОРЕМОНТ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА
|
6002011471
|
8 997 498,14
|
7 239 678,68
|
ОАО «УЮТ»
|
6017003730
|
1 480 597,18
|
442 000,00
|
ПОРХОВСКОЕ МПТСИК ПКС
|
6017007510
|
30 771 950,72
|
25 494 693,52
|
МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА
|
6004000250
|
5 693 766,29
|
4 516 821,77
|
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДНОВСКОГО РАЙОНА ПКС
|
6005000206
|
7 586 619,83
|
7 586 619,83
|
МУП «ОСТРОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» РАЙОНА
|
6013006900
|
81 691 389,98
|
70 744 180,91
|
МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
|
6005003870
|
9 249 572,17
|
4 127 095,51
Источник: Псковская Лента Новостей