Около 850 млн рублей задолжали за газ предприятия коммунально-бытового комплекса в Псковской области

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников - потребителей природного газа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, общая сумма задолженности за потребленный газ предприятий коммунально-бытового комплекса в Псковской области на 1 февраля 2017 года составила около 850 млн рублей.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 февраля Наименование ИНН ВСЕГО Дебиторская задолженность, руб. В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб. МУП «ПАЛКИНСКАЯ ПМК» 6014002810 2 314 375,70 289 929,09 МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА 6018000683 20 310 906,53 20 310 906,53 ООО «РайКомХоз» 6037003591 19 829 966,24 19 829 966,24 МП ПСКОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 6037006747 41 976 312,34 35 476 376,50 МП Г. ПСКОВА «ПТС» 6027044260 444 974 640,65 276 483 762,76 МП «ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» 6015006790 600 747,18 0 МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 6025006630 110 053 075,90 40 683 698,18 МУП «ИСКРА» 6011000606 13 860 415,56 8 902 687,13 МУП «ЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ» 6008002667 2 498 160,00 534 999,98 МУП «НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» 6009006223 14 032 979,22 8 079 853,78 БЕЖАНИЦКОЕ МП «ЖИЛКОММУНСЕРВИС» 6001003005 549 047,67 0 МУП «РАЙЭНЕРГОРЕМОНТ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА 6002011471 8 997 498,14 7 239 678,68 ОАО «УЮТ» 6017003730 1 480 597,18 442 000,00 ПОРХОВСКОЕ МПТСИК ПКС 6017007510 30 771 950,72 25 494 693,52 МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА 6004000250 5 693 766,29 4 516 821,77 МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДНОВСКОГО РАЙОНА ПКС 6005000206 7 586 619,83 7 586 619,83 МУП «ОСТРОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» РАЙОНА 6013006900 81 691 389,98 70 744 180,91 МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 6005003870 9 249 572,17 4 127 095,51

Источник: Псковская Лента Новостей