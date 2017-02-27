Приказ Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ о нормативах на ОДН будет отменен на следующей неделе

Приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ о признании утратившими силу приказов об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в Псковской области опубликован на сайте pravo.pskov.ru 27 февраля.

Согласно документу, подписанному и.о. руководителя комитета Андреем Агаповым, утратившими силу с момента вступления признаются следующие документы: приказ комитета от 31.10.2016 № 123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды»; приказ комитета от 26.12.2016 № 145-ОД «О внесении изменения в приказ от 31.10.2016 №123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды»; приказ комитета от 07.02.2017 № 5-ОД «О внесении изменения в приказ от 31.10.2016 №123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды»;приказ комитета от 31.08.2012 № 298-ОД «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, а также по холодному водоснабжению и электроснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Псковской области» в части срока введения в действие нормативов на общедомовые нужды.

Настоящий приказ вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования. Контроль за исполнением приказа Андрей Агапов оставил за собой.

Напомним, что ранее документы, признанные на сегодняшний день утратившими силу, были опротестованы областной прокуратурой. Новый приказ «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» в Псковской области планируют ввести в действие в конце марта после общественного обсуждения.

В марте до вступления в силу нового приказа плата за ОДН будет начисляться на уровне декабря 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей