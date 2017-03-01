«Единая Россия» предложила Госдуме принять законопроект, позволяющий снизить плату за электроэнергию по счетчикам

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий приоритет показаний коллективных приборов учета потребления энергоресурсов над региональными нормативами.

«Предварительные данные мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН) в рамках партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" показали необходимость первоочередного внесения изменений в жилищное законодательство», - сообщает пресс-служба партии в четверг.

Как пояснил руководитель проекта, первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, суть законопроекта в том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. «Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше - значит, платишь меньше», - сказал депутат.

Он обратил внимание на то, что ранее Минстрой России разослал во все субъекты указание учитывать показания счетчиков при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения.

«Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Государственной Думе, и законопроект носит консолидированный характер», - подчеркнул А.Сидякин.

Источник: Псковская Лента Новостей