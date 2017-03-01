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Опыт Великих Лук по обеззараживанию воды с помощью соли привлек внимание Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи


02.03.2017 14:36 ПЛН, Псков

Опыт Великих Лук по обеззараживанию воды с помощью поваренной соли привлек внимание Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи. Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов, предприятие с 2015 года отказалось от использования жидкого хлора и начало применять новейшую технологию обеззараживания воды: теперь вместо хлора используется обычная поваренная соль.

«Для России - это новый метод очистки воды. По этой технологии во всем Северо-Западе работает только наше предприятие. Она абсолютно безопасна как для наших сотрудников, так и для всех великолучан. Вода же стала намного качественнее и вкуснее», - отметил директор предприятия.

За два года применения новая технология зарекомендовала себя как безопасный и эффективный метод обеззараживания воды. Опытом работы электролизной станции Великих Лук, единственной на Северо-Западе, заинтересовались в крупных городах России. Со специалистами «Водоканала» по вопросу очистки воды путем электролиза поваренной соли консультируются коллеги из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сочи.

Добавим, что в настоящее время водоснабжение города осуществляется из двух источников - на 80 % из подземных артезианских скважин и на 20% из Ловати. В будущем, как рассказал Евгений Шумайлов, предприятие планирует полностью перейти на подачу воды из подземных источников.

Источник: Псковская Лента Новостей



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