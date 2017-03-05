«Газпром газораспределение Псков» завершил реконструкцию газопровода в центральной части города

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» завершили работы по реконструкции газопровода на улицах Калинина, Советская, Детская, Георгиевская и ул. Красных Просвещенцев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в рамках проекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» была произведена полная замена стального газопровода низкого давления 1974 года постройки на полиэтиленовый газопровод большего диаметра.

Новый газопровод отвечает всем современным требованиям и не нуждается в дополнительной электро-химической защите. Вся запорная арматура выполнена безколодезным способом, поэтому газовые колодцы, предназначенные для обслуживания старого газопровода, будут демонтированы.

«С сегодняшнего дня мы начинаем работы по переключению существующих потребителей. Реконструкция газопровода позволит обеспечить бесперебойную поставку природного газа более чем для 20 многоэтажных домов центральной части города, церкви Иоакима и Анны на улице Калинина, а также псковского Штаба дивизии», - рассказал главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Александр Тиханин.

Источник: Псковская Лента Новостей