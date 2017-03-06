Программа переселения граждан из аварийного жилья в Псковской области не может быть сдвинута ни по срокам, ни по объему - губернатор

Программа переселения граждан из аварийного жилья в Псковской области не может быть сдвинута ни по срокам, ни по объему. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания администрации 7 марта заявил губернатор области Андрей Турчак.

Он отметил, что дату - 1 сентября 2017 года - обозначил президент. «Никаких сдвижек по срокам и объемам быть не может. У нас нет ни морального, ни какого иного права, чтобы эти сроки были нарушены», - сказал губернатор.

Развернутый доклад о реализации программы представил вице-губернатор Александр Кузнецов. По его словам, на 4-м этапе программы есть строительные риски в Великолукском и Печорском районах, так как в ряде муниципалитетов отсутствовала практика возведения нового жилья на протяжении 20 лет. Вместе с тем, прорабатываются резервные схемы решения возможных проблем, в том числе покупка жилья на вторичном рынке.

Что касается Пскова, то здесь в ближайшее время будет подписано инвестиционное соглашение между администрацией Псковской области и обществом с ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества». Указанное соглашение предусматривает передачу муниципальному образованию «Город Псков» 98 квартир, что позволит исполнить одно из основных условий программы - в срок до 1 сентября 2017 года расселить 3 112,2 кв. м аварийной площади, на которой проживает 239 человек.

Губернатор поручил подписать вышеуказанное соглашение уже сегодня.

Источник: Псковская Лента Новостей