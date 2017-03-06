В Госдуму внесен законопроект, защищающий собственников от завышенных нормативов на ОДН

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, закрепляющий приоритет показателей общедомовых приборов учета при выставлении платежей за общедомовые расходы коммунальных услуг. Как сообщается на сайте Минстроя, согласно предложению, размер платы сможет превышать установленный регионом норматив только при принятии такого решения собственниками на общем собрании, но, если фактическое потребление ниже норматива, платежи должны выставляться именно по факту.

С нового года структура оплаты жилищно-коммунальных услуг изменилась - оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании дома (например, электричество, необходимое для работы лифта и освещения подъезда, вода для мытья общего имущества) была перенесена из категории коммунальных услуг в жилищные, одновременно размер этой оплаты был ограничен нормативом.

Цель изменения - сделать структуру оплаты за ЖКУ абсолютно прозрачной и понятной для потребителей. Ранее собственники жаловались на непредсказуемое изменение объема выставляемых к оплате общедомовых расходов. Согласно мониторингу, более 70% собственников отметили снижение оплаты за коммунальные услуги, однако в ряде случаев объем начислений остался неизменным или увеличился – это произошло в регионах, где нормативы установлены некорректно.

Для того, чтобы защитить собственников от риска завышенных нормативов, Минстрой России опубликовал разъяснения, утверждающие, что, при установке общедомового прибора учета расчет ОДН должен производиться именно по фактическому потреблению. А теперь эту норму предлагается закрепить законом.

«Норма, вступившая в силу с нового года, призвана защитить собственников от завышенной платы, жители всех домов – от самых современных до исторической застройки – могут быть уверены, что, вне зависимости от потерь, воровства ресурсов и любого небаланса, размер платы не превысит норматив. Но мы обратили внимание, что в ряде регионов нормативы уравнивают потребление разных типов домов, в результате чего жители энергоэффективных домов отметили определенный рост ОДН. Законопроект исключает такую возможность, одновременно мотивируя управляющие компании к повышению энергоэффективности домов под управлением,- отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис, - по поручению Министра Михаила Меня, мы продолжим мониторинг реализации этой нормы в субъектах федерации и, в случае выявления завышенных нормативов, будем требовать их корректировки».

Выставление платы за ОДН выше норматива возможно только при принятии соответствующего решения собственниками на общем собрании - например, это возможно при дополнительных услугах, таких как содержание фонтанов, дополнительном освещении детских и спортивных площадок.





Источник: Псковская Лента Новостей