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Бесплатные семинары по ЖКХ пройдут в Острове


10.03.2017 09:34 ПЛН, Псков

В актовом зале администрации Островского района 13-14 марта специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проведут бесплатные семинары в рамках проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить жителей Псковской области по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирным домом и общественного контроля. На занятия приглашаются все желающие.


С программой семинаров можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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