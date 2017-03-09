Если до конца марта перерасчет за ОДН в Псковской области не будет произведен, «полетят чьи-то головы» - губернаторПерерасчет платы за ОДН за январь и февраль в Псковской области должен быть произведен всеми управляющими компаниями до конца марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей,...56
09.03.2017 18:02 Народный фронт займется проблемой резко возросших платежей жильцов за общедомовые нужды26
09.03.2017 10:30 В Печорах руководитель управляющей компании осужден за злостное неисполнение решения суда1
07.03.2017 21:11 В Госдуму внесен законопроект, защищающий собственников от завышенных нормативов на ОДН32
Бесплатные семинары по ЖКХ пройдут в Острове
10.03.2017 09:34 ПЛН, Псков
В актовом зале администрации Островского района 13-14 марта специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проведут бесплатные семинары в рамках проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить жителей Псковской области по вопросам жилищного законодательства
С программой семинаров можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.
С программой семинаров можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати