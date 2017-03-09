Бесплатные семинары по ЖКХ пройдут в Острове

В актовом зале администрации Островского района 13-14 марта специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проведут бесплатные семинары в рамках проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить жителей Псковской области по вопросам жилищного законодательства , управления многоквартирным домом и общественного контроля. На занятия приглашаются все желающие.

С программой семинаров можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.

Источник: Псковская Лента Новостей