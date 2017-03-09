Жители ул. Л. Поземского, 61 выбирают форму управления домом

Жители дома 61 по улице Леона Поземскогов Пскове обсудили вопрос управления домом. Собрание граждан прошло накануне, 9 марта, при участии депутата Псковской городской Думы по округу № 11 Григория Стороненкова и представителя одной из управляющих компаний города, сообщает сайт городского округа.

Договор с предыдущей управляющей организацией истек в январе 2017 года. При этом соседние дома по ул. Невского, 1 и 3 и Л. Поземского, 61-а с 1 февраля уже заключили договор на обслуживание домов. Жителям ул. Л. Поземского, 61 предложено заключить договор с той же управляющей компанией, однако собственники высказали пожелание рассмотреть также другие варианты управления домом, в том числе форму ТСЖ. В качестве аргумента они привели бездействие и недобросовестное исполнение работ бывшей управляющей организацией.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков подчеркнул, что для оперативного и грамотного решения поставленных задач необходимо в первую очередь создать совет многоквартирного дома (МКД), на который будут возложены все организационные вопросы. Депутат также выразил готовность оказать всестороннее содействие при формировании совета МКД и привел примеры положительного опыта в этом направлении на округе.

Окончательное решение по формированию совета МКД будет принято собственниками в очно-заочной форме.

Источник: Псковская Лента Новостей