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Коммунальщиков могут начать штрафовать за неоказание услуг


13.03.2017 08:49 ПЛН, Псков

Закон «О защите прав потребителей» хотят распространить на поставщиков ЖКУ и услуг связи. Об этом заявил «Известиям» инициатор предложения, директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов.

«По закону «О защите прав потребителей» за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг - жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета - эта норма фактически не распространяется», - сообщил Голов.

Союз потребителей России хочет уровнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг, например, авиакомпаниями. Это повысит их уровень ответственности.

Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но все упирается в цену вопроса. Штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищные компании или оператора связи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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