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Гендиректор печорской управляющей компании заплатит штраф за злостное неисполнение решения суда


13.03.2017 09:28 ПЛН, Псков

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что решением Печорского районного суда от 21.10.2014 управляющая компания многоквартирного дома №10 по ул. Садовая в г.Печоры ООО «Благоустройство Плюс» была обязана произвести ремонт отмостки, гидроизоляции подвального помещения, герметизации вводов коммуникаций (водопровод, канализация) указанного дома.
 
Решение суда в установленный судом срок организацией не исполнено.
 
По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении генерального директора ООО «Благоустройство Плюс» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта).
 
Приговором мирового судьи судебного участка №13 Печорского района он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления с  назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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