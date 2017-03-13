В Острове проходит выездной семинар в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ»

13 марта в актовом зале администрации Островского района стартовал очередной выездной семинар в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ», реализуемый в Псковской области региональным отделением Союза пенсионеров России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, в течении двух дней специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» на бесплатной основе будут просвещать всех желающих по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирными домами и общественного контроля. После обсуждения общих тем, на семинаре будет предоставлена возможность получить ответы на конкретные вопросы, интересующие граждан.

Как пояснил руководитель проекта Алексей Кириллов, участникам семинара будут даны практические рекомендации, как реагировать и действовать в той или иной сложившейся ситуации, оставаясь в рамках правового поля во взаимоотношениях с управляющими компаниями, подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

В первый день пришедшие на семинар островичи заполнят специальные анкеты участника мероприятия, а по его окончании получат от организаторов мероприятия сертификаты о прохождении обучения.

Напомним, что реализация проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ» началась в регионе в декабре прошлого года. Проект направлен на решение принципиальной стратегической задачи - стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления; просвещение граждан по вопросам ЖКХ, управления многоквартирным домом и общественного контроля.

В рамках реализации проекта будут созданы условия, которые позволят гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ. Мероприятия проекта будут проводится силами специалистов проекта «Школа грамотного потребителя» на базе сети «Университет третьего возраста», что, по мнению организаторов проекта, является отличным примером объединения поколений.

Отметим, что при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей