В Клубе председателей МКД Пскова обсудили программу капитальных ремонтов домов на этот год

В Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) под руководством депутата Псковской городской Думы Ильи Комиссарова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, представитель регионального оператора «Фонд капитального ремонта Псковской области» Андрей Анисимов рассказал о программе капремонтов многоэтажных домов Пскова на текущий год и ответил на интересующие председателей МКД вопросы.

Депутат Илья Комиссаров отметил необходимость проработки более четких критериев очередности выбора объектов под капремонты при формировании краткосрочной программы, которое происходит на уровне органов местного самоуправления: «У депутатов и псковичей нет четкого понимания, по каким критериям тот или иной дом в первую очередь должен быть отремонтирован. Также хотелось бы понимать, какие меры воздействия ФКР будет применять к тем собственникам квартир, которые не оплачивают квитанции за капремонт, а значит - общий счет регионального оператора недополучает средства, что в нынешних экономических условиях может сказаться на реализации программы».

Председатели многоквартирных домов создали рабочую группу по формированию предложений и проработке данных вопросов. Информация будет озвучена на ближайших заседаниях клуба.

Участники заседания высоко оценили предложения рабочей группы, которая прорабатывала вопрос уменьшения нормативов потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества в многоквартирных домах. С докладом по данной теме выступили руководитель клуба МКД Нина Каштанова и председатель многоквартирного дома по адресу улица Западная, 13 Татьяна Шейбанова. Все замечания, поступившие от председателей МКД, были направлены в Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ.

Источник: Псковская Лента Новостей