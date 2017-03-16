Псковичам уже приходят квитанции «с минусом» за СОИ

Псковичам уже приходят квитанции «с минусом» - с перерасчетом за содержание общего имущества за январь и февраль. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он напомнил, что прежний приказ о введении нормативов на СОИ отменен, новый пока не вступил в силу. В марте управляющие компании и расчетные центры должны произвести перерасчет за январь и февраль.

На сегодняшний день в публичном доступе размещен проект приказа, в котором все нормативы будут посчитаны расчетным методом.

Источник: Псковская Лента Новостей