По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреляНовый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта...43
Коммуналка для россиян подешевела на 10%
На фоне подорожания природных ресурсов в 2016 году на 10% уменьшилась сумма, которую россияне платят за жилищно-коммунальные услуги. Благодаря экономии в нескольких регионов платежки подешевели на 36%, пишет в понедельник газета «Известия».
Главными причинами такой ситуации эксперты называют переход на систему счетчиков, улучшение банковской дисциплины, в частности благодаря развитию дистанционного обслуживания, а также увеличение количества льготников.
«Ощутимая экономия стала возможной благодаря установке счетчиков. Кроме того, в обществе стали обсуждать, что в обществе улучшилась финансовая дисциплина», – заявил представитель банка «Русский стандарт».
В Москве потребителям услуг ЖКУ удалось сэкономить в среднем до 10,7% расходов, а в Татарстане размер экономии и вовсе достиг 36%.
Источник: Псковская Лента Новостей