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Коммуналка для россиян подешевела на 10%


20.03.2017 08:49 ПЛН, Псков

На фоне подорожания природных ресурсов в 2016 году на 10% уменьшилась сумма, которую россияне платят за жилищно-коммунальные услуги. Благодаря экономии в нескольких регионов платежки подешевели на 36%, пишет в понедельник газета «Известия».

Главными причинами такой ситуации эксперты называют переход на систему счетчиков, улучшение банковской дисциплины, в частности благодаря развитию дистанционного обслуживания, а также увеличение количества льготников.

«Ощутимая экономия стала возможной благодаря установке счетчиков. Кроме того, в обществе стали обсуждать, что в обществе улучшилась финансовая дисциплина», – заявил представитель банка «Русский стандарт».

В Москве потребителям услуг ЖКУ удалось сэкономить в среднем до 10,7% расходов, а в Татарстане размер экономии и вовсе достиг 36%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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