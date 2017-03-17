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Псковичи могут найти информацию о своих домах в мобильном приложении сайта «Реформа ЖКХ»


20.03.2017 11:10 ПЛН, Псков

17 марта вышло мобильное приложение сайта «Реформа ЖКХ» на платформах Android и iOS, разработанное Фондом ЖКХ.  Его официальное название «Реформа ЖКХ: Жилищный фонд России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в главном разделе приложения, представленного в виде карты, отображена информация обо всех домах, которые зарегистрированы на сайте www.reformagkh.ru с цветовой кодификацией: красная метка – аварийный дом, зеленая метка – эксплуатируемый дом, серая метка – строящийся дом.

При нажатии на метку дома на карте появляется информация с адресом объекта и названием управляющей организации (если дом находится в управлении). По умолчанию  происходит определение местоположения пользователя и выводится информация об объектах, находящихся рядом с пользователем. По клику на данное сообщение происходит переход в профиль выбранного дома. В данном разделе отображаются контакты управляющей организации, привязанной к этому многоквартирному дому,  контакты коммунальных служб, телефон «горячей линии» Фонда ЖКХ. Кроме того, пользователь может просмотреть галерею фотографий  данного объекта и добавить свои снимки.

Также в приложении предусмотрена новостная лента по каждому объекту, где пользователи могут оставлять информационные сообщения, связанные с эксплуатацией, строительством или капитальным ремонтом объектов, а также прикладывать к ним фотографии. Пользователи также могут составлять списки интересующих их домов и получать различные push-уведомления об изменении информации об избранных объектах: изменение показателей анкеты избранного дома, добавление новых фотографий избранного дома, изменение этапа строительной готовности строящегося дома, ход переселения из аварийного дома, поступление новых объявлений пользователей и др.

Версию приложения «Реформа ЖКХ: Жилищный фонд России» для Android можно скачать на Google Play, версию для iOS на App Store.

Источник: Псковская Лента Новостей



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