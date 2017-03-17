Новые требования энергоэффективности позволят платить за коммунальные услуги меньше

Правительство утвердило разработанные Минэнерго России первоочередные обязательные требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Как сообщили Псковской Ленте Новостейв пресс-службе министерства энергетики РФ, текст постановления от 7 марта № 275 размещен на сайте правительства Российской Федерации.

Как отметил заместитель министра энергетики Инюцын, сфера ЖКХ является крупнейшим потребителем тепловой энергии, более 40% всего вырабатываемого тепла идет на отопление, при это расход энергоресурсов на отопление в России заметно выше, чем во многих других странах со схожими климатическими условиями.

«Поэтому повышение энергоэффективности в данной сфере является одним из долгосрочных приоритетов государственной политики в области энергосбережения.

Утвержденные правительством Российской Федерации первоочередные требования энергоэффективности позволят за счет применения современных энергосберегающих технологий н только снизить потребление тепловой энергии на 20-30%, а расход электроэнергии на освещение – от 2 до 10 раз, но и заметно повысить качество коммунальных услуг.

Конечно, для того, чтобы эти требования были реализованы на практике, придется поработать. Минэнерго России рассчитывает, что регионы обеспечат информирование профильных региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им организаций, организаций строительного комплекса и сферы капитального ремонта: региональных операторов капитального ремонта, органов строительного надзора и экспертизы.

В свою очередь Минэнерго России с учетом социальной значимости новых требований планирует в рамках своей компетенции обеспечить тщательный мониторинг за фактическим их выполнением», - сказал заместитель министра.

Первоочередные требования энергоэффективности разработаны Минэнерго России в рамках выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 01.09.2016 № 1853-р и предусматривают обязательное использование энергоэффективных технологий при новом строительстве и капитальном ремонте жилья и нежилых зданий. Требования энергоэффективности носят общий характер и в равной степени распространяются на бюджетных и частных заказчиков строительства и капитального ремонта.

Источник: Псковская Лента Новостей