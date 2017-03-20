Руководство Горводоканала и управляющих компаний Пскова договорились о взаимодействии по погашению долгов населения за потребление холодной воды

В МП г. Пскова «Горводоканал» состоялась встреча руководства предприятия с представителями управляющих организаций города. Как сообщили в пресс-службе «Горводоканала», встреча была инициирована директором водоканала Константином Болотиным и посвящена двум вопросам: работе с абонентами-должниками за холодное водоснабжение и водоотведение и эффективному взаимодействию по доведению информации и приему документов о поверке индивидуальных приборов учета.

Константин Болотин подчеркнул, что на данный момент долг населения перед Горводоканалом составляет порядка 74 млн рублей. «Предприятие ведет поступательную работу должниками. Только за 2016 год юридическим отделом Горводоканала подано более тысячи заявлений о вынесении судебных приказов на сумму около 9 миллионов рублей. Управляющие организации полностью дистанцировались от работы со злостными неплательщиками за потребление холодной воды. Ваши специалисты зачастую отказываются записать у абонентов показания индивидуальных приборов учета, не принимают и документы на поверку счетчиков, хотя эти проблемы – наша общая прерогатива. Мы предлагаем вам разработать совместную стратегию по данным вопросам», - сказал он.

Представители управляющих организаций, присутствующие на совещании, согласились, что такая работа необходима и дали согласие на работу с поадресным списком должников, который будут направлять во все УО сотрудники водоканала. «Мы, в свою очередь, в рамках существующего законодательства будем направлять должникам предупреждение о незамедлительном погашении задолженности. Если в течение двух месяцев абонент свой долг не погасит, то мы имеем право отключить им другой ресурс, например, электроэнергию», - отметили представители городских управляющих организаций.

Они также рассказали, что, как правило, должники не оплачивают квитанции не только за холодное водоснабжение и водоотведение. «У таких абонентов огромные задолженности за потребление всех ресурсов. Перекрыть воду или канализацию в отдельной квартире –проблемно, а отключить электроэнергию за неуплату мы можем и имеем право в короткие сроки», - заключили они.

В итоге, собравшиеся договорились, что уже на этой неделе Горводоканал направит во все управляющие организации поадресный список должников, а в мае, в случае непогашения долгов сотрудники УО начнут отключать злостным неплательщикам другой ресурс.

Кроме того, директор Горводоканала призвал сотрудников управляющих организаций обратить особое внимание на работу с населением по поверке и прием показаний индивидуальных приборов учета. «Вы также обязаны делать эту работу. Не думаю, что сложно принять у жильцов документы о поверке ИПУ или показания счетчиков и прислать их нам. Но, к сожалению, по таким вопросам ваши сотрудники направляют абонентов в водоканал. Итог такой недоработки – очереди на нашем предприятии и невозможность дозвониться до специалистов информационно-расчетного центра», - отметил Константин Болотин и подчеркнул: «Многие жители, приехавшие к нам просто отдать документы о поверке счетчиков, говорили, что в управляющей организации бумаги не приняли, и жителям пришлось тратить свое время и ехать в водоканал».

Представители УО города пообещали, что с марта месяца данная работа в организациях будет налажена.

Источник: Псковская Лента Новостей